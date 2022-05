Gros coup pour Antibes : Tim Derksen rempile jusqu'en 2024

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Tout juste auréolé du trophée de meilleur ailier de Pro B, Tim Derksen (1,90 m, 28 ans) ne va pas profiter de cette distinction pour tenter d'aller découvrir l'étage supérieur. À moins d'une belle surprise en playoffs, bien sûr...

Leader des Sharks (15,8 points à 56%, 5 rebonds et 2,5 passes pour 17 d'évaluation), poste 3-2 complet et bon attaquant, certes léger physiquement en défense, l'Américano-Italien a rempilé pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2024, avec le club azuréen. Un vrai joli coup pour Antibes tant l'assurance précoce de la présence de l'ancien Genevois sur le moyen-terme est un gage de sécurité et une pierre angulaire sur laquelle bâtir un projet sérieux.

Les réactions (via le communiqué des Sharks) :

Dan Goethals : « Tim a été ma recrue numéro 1. C’est un joueur très régulier, nous savons ce qu’il nous apportera chaque semaine. Il a un très bon esprit d’équipe et souhaite vraiment que le club gagne. Nous l’avons prolongé parce que nous l’apprécions et qu’il a envie de rester dans notre projet. Tim respecte le club et veut encore et toujours progresser. C’est un bosseur qui est conscient des bonnes conditions de travail dans lesquelles il évolue. »

Tim Derksen : « Je voudrais avant tout remercier le club des Sharks d’Antibes, qui m’a recruté et qui continue de croire en moi avec cette prolongation. Quant à moi, je crois en ce projet sur le long terme. Je sais que nous avons beaucoup de travail devant nous, mais ça ne m’effraie pas. Je suis excité par ce projet, et je suis très heureux de poursuivre l’aventure avec le staff et mes coéquipiers pour atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés. »