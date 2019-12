Guillard blessé, Poitiers cherche un remplaçant médical

PRO B

Crédit photo : Franck Fétis

Victime d'un pneumothorax lors de la défaite de Poitiers à Saint-Quentin, le capitaine Pierre-Yves Guillard (2,00 m, 35 ans, 3,4 points à 37,8% de réussite aux tirs et 3,9 rebonds pour 5,6 d'évaluation en 19 minutes) est à l'arrêt pour six à huit semaines a indiqué l'entraîneur par intérim Antoine Brault à La Nouvelle République. Le club est donc à la recherche d'un remplaçant médical pour renforcer le secteur intérieur. Le PB 86, dernier de Pro B (1 victoire et 9 défaites), espère qualifier un joueur d'ici vendredi et la réception d'Aix-Maurienne, un adversaire à sa portée.