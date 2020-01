Guillard de retour, Poitiers affiche enfin complet !

PRO B

Crédit photo : Franck Fétis

Dernier de Pro B, le Poitiers Basket a restructuré son groupe dernièrement avec l'arrivée de deux joueurs, le meneur Manny Ubilla et le pivot Ibrahima Camara. Ce dernier a été qualifié pour affronter Gries-Oberhoffen ce vendredi soir pour la 17e journée de Pro B. L'autre bonne nouvelle, c'est le retour à la compétition du capitaine Pierre-Yves Guillard. Le vétéran n'a plus joué depuis le 13 novembre (et une défaite à Saint-Quentin) en raison d'une blessure au thorax. "Cela fait du bien. On se sent plus forts", avoue le coach Jérôme Navier dans Centre-Presse. Il faudra bien ça chez le BCGO, très compétitif à domicile (8 victoires et 2 défaites en championnat).