Guillaume Payen-Boucard, première recrue de Saint-Chamond

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Le Saint-Chamond Basket Vallée du Gier continue de remodeler son effectif en vue de la saison 2022-2023. Après plusieurs prolongations annoncées comme celles d'Hasan Varence, Kamel Ammour et Théo Magrit ainsi que le départ d'Akwasi Yeboah vers la Turquie, le club couramiaud a officialisé sa première recrue de l'intersaison avec la signature du poste 3/4 Guillaume Payen-Boucard (1,96 m, 32 ans).

Il s'agira de sa deuxième saison en Pro B, lui qui arrive de Denain où il a compilé 9,5 points à 38%, 6,9 rebonds, 2,1 passes décisives et 1,1 interception pour 11,8 d'évaluation en 29 minutes. Avant cela, le Montréalais avait seulement évolué en N1 avec le GET Vosges (2016-2017) et Mulhouse (2019-2021), où il tournait à plus de 15 points de moyenne en Alsace. Entre les deux, Guillaume Payen-Boucard est retourné faire ses gammes au Canada avec les Niagara Rivers Lions, avec qui il dispute également la ligue d'été canadienne (CEBL) depuis 3 ans.

Discret loin des parquets mais hyperactif lorsqu'il enfile sa tenue, capable de tout faire sur un terrain et d'avoir un impact des deux côtés du terrain, le Québécois continue ainsi son ascension en France, lui qui était arrivé en 2016 dans l'une des plus petites équipes de Nationale 1. Le voici désormais chez le deuxième de Pro B, où une association intéressante avec Kamel Ammour l'attend au poste 3.