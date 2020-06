Harvey Gauthier passe stagiaire au NBH, Guillaume Eyango et Louis Gibey devraient suivre

PRO B

Crédit photo : Théo Quintard

Auteur de quelques apparitions intéressantes en Pro B (3 minutes de moyenne en 10 rencontres), Harvey Gauthier (1,85m, 19 ans) vient de parapher un contrat stagiaire de deux saisons avec le Nantes Basket Hermine (NBH), lui qui s'entraînait déjà avec le groupe professionnel cette saison.

"Harvey sera l’un des jeunes joueurs intégrés à notre groupe professionnel, souligne Jean-Baptiste Lecrosnier dans le communiqué du club. Il démontre une évolution constante et intéressante et une réelle capacité à travailler dur pour arriver à ses objectifs. Il possède une évidente marge de progression et j’ai bien l’intention de pouvoir lui confier des missions avec le groupe pro. Sa motivation et sa bonne attitude ainsi que ses qualités mentales en font un réel futur espoir du basket français. À nous de l’aider à gravir les échelons et à lui de poursuivre ses efforts comme il sait le faire au quotidien."

Premier contrat stagiaire pour Guillaume Eyango, Louis Gibey continue

Selon nos informations, Guillaume Eyango (2m, 18 ans) et Louis Gibey (2,05m, 20 ans) seront également Nantais la saison prochaine. Originaire de Seine-et-Marne, Guillaume Eyango vient de signer son premier contrat aspirant. Passé par Fontenay-Trésigny et Ozoir Val d'Europe, il jouait principalement en NM3 (8,7 points dans la poule E) mais il a également eu la joie d'avoir ses premières minutes en Pro B. Meilleur marqueur de l'équipe de NM3 du NBH (16 points), Louis Gibey (passé par les catégoriesU13 Région, U15 et U18 France au NBH) sera également de la partie.

L'effectif du Nantes Hermine Basket pour la saison 2020-2021 :