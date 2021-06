Houmounou prolonge à Nancy pour deux ans

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Mérédis Houmounou (1,88 m, 32 ans) sera encore Nancéein pour deux années. Le club double champion de France (2008 et 2011) a annoncé ce mardi via un communiqué publié sur son site Internet, la prolongation de son capitaine originaire de la cité lorraine. Cette saison, il était l'un des piliers de l'équipe entraînée par l'ex-coach François Péronnet (9,7 points à 47,8 % de réussite aux tirs, dont 33% à 3-points, 3,4 rebonds, 4,2 passes décisives et 1,8 interception pour 11,5 d'évaluation en 27 minutes de jeu). Laurent Eisenbach, membre du directoire, et Sylvain Lautié, directeur sportif, ont exprimé leur satisfaction quant à cette resignature.

''Il est très important d’avoir un joueur avec un haut leadership pour construire une équipe compétitive. Sa prolongation de contrat est donc tout à fait naturelle, tant Mérédis a prouvé durant ses 3 saisons parmi nous qu’il remplissait les cases les plus importantes pour un effectif. Ses qualités humaines, son engagement pour le club et ses qualités basket sont des atouts majeurs pour le club.'' ''Nous sommes très heureux de voir Mérédis prolonger l’aventure au SLUC Nancy Basket. Sa polyvalence est très interessante dans la construction d’une équipe. Son envie, sa détermination et son amour pour le club sont gages de son engagement et de son investissement.''

Houmounou a été contraint de finir la saison sur le banc. Blessé au doigt (fracture) face à Evreux fin mai, il a raté quatre matches. Un contretemps qui a influé sur le cours de la saison des Lorrains, longtemps en course pour l'accession en Jeep ELITE, mais finalement cinquièmes à l'issue du championnat.

Passé par le centre de formation du STB Le Havre (2004 à 2007), cet arrière complet et spectaculaire a évolué dans six clubs (Evreux, Cholet, Aix-Maurienne, Boulazac, Saint-Quentin et Bourg-en-Bresse) avant de rejoindre en Nancy en 2018.