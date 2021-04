Hugo Besson (Saint-Quentin) bientôt de retour

PRO B

Crédit photo : Sebastien Grasset

Actuellement deuxième de Pro B avec un match et une victoire de moins que le SLUC Nancy, Saint-Quentin est l'une des belles surprises de la saison. Pour continuer à jouer les premiers rôles, la formation entraînée par Julien Mahé aura besoin de tous ses atouts pour cette course aux deux premières places. Absent depuis trois semaines à cause d'une entorse de la cheville droite, le jeune et époustouflant Hugo Besson (19 ans, 17,5 points à 46%, 4,7 rebonds et 2,7 passes décisives de moyenne), est sur le point de revenir et peut être même dès ce vendredi,lors du sommet contre Fos-Provence, détenteur du même bilan. Pour Julien Mahé, "la décision sera prise dans la journée", a-t-il déclé à L'Aisne Nouvelle.

Pour rappel, au match aller, Hugo Besson avait réalisé un véritable carton, inscrivant 28 points avec un magnifique 6/9 à 3-points. Nul doute que Saint-Quentin aura besoin de sa jeune pépite pour venir à bout de Fos-sur-Mer, dans un match qui s'annonce explosif, ce vendredi, à 18h30, sur le parquet picard.

De leur côté, les BYers espèrent pouvoir compter sur le retour de leur shooteur Kevin McClain, qui est du déplacement dans l'Aisne.