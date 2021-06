Hugo Besson sur les tablettes de plusieurs clubs étrangers et de l'ASVEL

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Après avoir signé un contrat professionnel de trois ans avec Chalon-sur-Saône en 2020 avant d'être prêté à Saint-Quentin, Hugo Besson (1,91 m, 20 ans) ne retournera évidemment pas à l'Élan, relégué en deuxième division. Meilleur marqueur de Pro B cette saison avec le SQBB, le combo-guard varois attire les convoitises de l'ASVEL, de quelques clubs espagnols (Estudiantes, Baskonia) et des franchises australiennes évoluant en NBL. Selon nos informations, l'indemnité pour racheter son contrat avec l'Elan Chalon est fixée à 60 000 euros.

Arrivé dans l'Aisne en début de saison, Besson a signé un exercice 2020/21 remarquable, avec 19,3 points à 61% de réussite aux tirs, dont 36,6% à 3-points, 4,4 rebonds et 2,8 passes décisives en 30 minutes de temps de jeu. Élu meilleur jeune de Pro B, nominé parmi les MVP de la saison et dans le 5 majeur de la saison, Hugo Besson est d'ores et déjà candidat à la prochaine draft. A l'heure actuelle, il serait plus enclin à rejoindre une formation étrangère que de rester en France.