Ibrahima Camara en renfort à Poitiers

Lors de l'arrivée du nouvel entraîneur Jérôme Navier, le Poitiers Basket avait annoncé son intention d'engager deux nouveaux joueurs. Après le meneur Manny Ubilla, c'est le pivot Ibrahima Camara (2,05 m, 26 ans) qui rejoint le PB 86 afin de remplacer Efe Odigie.

Après avoir effectué un cursus américain conclu à l'université du New Hampshire en 2018, il a démarré sa carrière professionnelle en Suisse, à Luzerne, en 2018 (16,8 points à 49,7% de réussite aux tirs et 8,7 rebonds en 29 minutes). Cette saison, il portait cette fois les couleurs de Lugano (10,4 points à 54,9%, 8,4 rebonds et 2,9 passes décisives en 28 minutes) avant d'être remplacé la semaine dernière par... Pape Badji, pivot sénégalais ayant débuté la saison à Poitiers !

Il devrait faire ses débuts chez la lanterne rouge de Pro B samedi contre Fos Provence.