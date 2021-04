Ike Iroegbu prolonge à Rouen jusqu'à la fin de saison

Depuis son arrivée au club au mars, l'entraîneur Alexandre Ménard ne cesse de vanter l'implication d'Ike Iroegbu (1,88 m, 26 ans). A tel point que l'arrière américano-nigérian vient de prolonger jusqu'à la fin de la saison régulière. Arrivé en tant que remplaçant médical de Ryan Arrow, le combo-guard a déjà huit matches et affiche des statistiques de très haut vol (19,6 points à 47,1% de réussite aux tirs, 2,6 rebonds, 4,9 passes décisives et 6,5 fautes provoquées pour 17,4 d'évaluation en 29 minutes). Surtout, avec lui le RMB a gagné 5 fois en 8 rencontres, permettant d'avoir un bilan équilibré à ce jour.

"Dominant sur le terrain dès son arrivée, Ike a démontré toute l’étendue de son talent tant offensivement que défensivement, écrit le club dans son communiqué. Auteur de trois match a 20 points ou plus, c’est aussi son implication défensive qui a su séduire et satisfaire le staff du RMB. Il n’est jamais simple d’arriver dans une équipe en cours de saison et particulièrement en tant que pigiste médical. Grace à sa personnalité et à la bienveillance de l’équipe, Ike a pu s’intégrer parfaitement dans le groupe et il est désormais un élément important de l’équipe d’Alexandre Ménard."