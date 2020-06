Ismaël Cadiau va poursuivre sa progression avec Denain

PRO B

Crédit photo : Denain Voltaire

Après avoir fait venir Matthieu Missonnier du GET Vosges, l'ASC Denain Voltaire enregistre l'arrivée d'Ismaël Cadiau (1,93m, 21 ans) qui évoluait à La Charité la saison passée. Jeune (au statut U23) ailier prometteur, il va connaître sa première expérience au sein des championnats LNB.

Né et formé à Tours, Ismaël Cadiau était peu utilisé, n'ayant disputé que 8 rencontres de Nationale 1 Masculine en 2018/19 (3,3 points en 8 minutes). Passé même par la réserve du club tourangeau, en Nationale 3, il a décidé de s'aguerrir dans un club de la même division qui lui offrait un rôle plus conséquent. Direction La Charité Basket donc, où le jeune ailier français a compilé 6,7 points, 4 rebonds et 1 passe désicive en moyenne avec 10 d’évaluation. Doté d'énormes capacités physiques et athlétiques, ses qualités défensives font de lui un jeu joueur à fort potentiel, qu'il va avoir l'opportunité de prouver en Pro B.