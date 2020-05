ITW Arthur Rozenfeld : "Rien ne peut remplacer le terrain"

PRO B

Confiné en Auvergne, le meneur de la Jeanne d'Arc Vichy-Clermont Métropole Arthur Rozenfeld (1,81 m, 25 ans) nous explique comment il a traversé cette période.

Le confinement

On aperçoit le bout du tunnel, c'est une bonne chose car cela commençait à faire long, on va avoir, au fil des semaines, plus de liberté. C'est une situation compliquée, le parquet, la vie de groupe, les déplacements m'ont manqué mais il fallait prendre son mal en patience.

"Pour éviter de tourner en rond, j'ai planifié mes journées"

L'entraînement pendant la période

Je me suis attaché à garder le même rythme qu'avant le confinement. Il fallait rester prêt au cas où il y aurait eu la possibilité de reprendre. Il m'est difficile de ne rien faire, pour éviter de tourner en rond, j'ai planifié mes journées. Je me lève vers 8h30, après le petit-déjeuner je fais des exercices sur la mobilité articulaire pendant 40 minutes ensuite j'enchaîne soit par 1h30 de muscu soit par un footing de 40 minutes avec du fractionné 15/15 et 20/20 et des périodes à rythme soutenu. Après le déjeuner, je me relaxe en lisant, ensuite j'enchaine, en fonction de ce que j'ai fait le matin, par de la muscu ou un footing. Une collation pour terminer et je me laisse la fin de l'après-midi plus tranquille. Je vais me coucher à 23h. Côté nutrition, je suis resté sur la même alimentation en réduisant les glucides et les féculents. Je me rend compte qu'en respectant mon planning, je n'ai pas "trop" vu passer les journées.



Les imitations d'arbitres

Depuis mon enfance j'ai toujours aimé faire ça, j'imitais des joueurs, la gestuelle des arbitres... J'ai contacté Joseph Bissang et Mehdi Difallah pour leur expliquer que ces imitations avaient pour seul objectif de faire rire, sans aucune arrière pensée. Cela ne leur a pas posé de problèmes. J'ai regardé plusieurs vidéos de leurs matchs afin de me rapprocher au plus près de leurs gestuelles et attitudes. Nous nous sommes bien amusés avec mon frère Tom, qui se chargeait du montage, à les faire. J'ai eu de très bons retours sur les deux vidéos de la part des joueurs des arbitres, cela a fait un peu de buzz c'était vraiment sympa.

La reprise des études

J'ai été accepté à l'EDHEC de Nice pour passer un BBA à distance (comme Pape-Philippe Amagou), j'avais déjà fait la démarche l'année dernière mais cela n'avait pas abouti. J'avais en projet de reprendre les études, je suis très attiré par l'économie, les finances et le marketing. Je suis très content d'intégrer l'EDHEC et son programme.

Les signatures de JFL de Pro B en Jeep ELITE ces derniers jours

Effectivement, ce sont des contrats sur 2/3 ans, c'est vraiment très bien pour le joueur, il se sent réellement investi en faisant partie intégrante de ce projet sur plusieurs saisons. Ce qu'a fait la SIG avec Yannis Morin et Jean-Baptiste Maille est très intéressant. Pour le moment le recrutement des US ne doit pas être évident de par la situation aux USA, les budgets risquent d'être revus à la baisse pour la saison prochaîne, de ces faits les clubs cherchent dans un 1er temps à boucler les JFL.