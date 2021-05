Ivan Ramljak attendu au Poitiers Basket 86

PRO B

Crédit photo : FIBA

Alors que le Poitiers Basket 86 continue de lutter pour sa survie en Pro B, la formation de la Vienne devrait s'attacher les services d'un nouveau joueur. Selon les informations de BeBasket de ce dimanche 30 mai, c'est l'ailier croate lvan Ramljak (2,03m, 30 ans) qui devrait débarquer en Nouvelle-Aquitaine pour une mission commando.

LIRE AUSSI. Dans un choc de très haut de tableau, le SLUC Nancy domine Saint-Quentin

Cinq matchs pour maintenir le PB 86 en Pro B

Passé par la Bosnie-Herzégovine, la Slovénie, la Croatie et plus récemment par la Pologne, l'ancien joueur du Slask Wroclaw (Pologne) valait 11,1 points à 50,7% de réussite aux tirs, 7 rebonds et 2,2 passes décisives pour 17,5 d'évaluation en 26 matchs cette saison. Il lui reste cinq matchs pour tenter de sauver un monument du basket français puisqu'après 29 journées, les hommes de Andy Thornton-Jones occupent la 18e et dernière place de Pro B (6 victoires - 23 défaites).