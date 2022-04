Ivan Vranes out pour la saison, Gries-Souffel fait venir un ancien du Partizan Belgrade

PRO B

Crédit photo : ABA

La valse des intérieurs se poursuit à Gries-Souffel. Obi Enechionyia absent jusqu'à la fin de saison et remplacé par Fahrudin Manjgavic la semaine passée, c'est au tour du pivot Ivan Vranes de rendre les armes. Éloigné des parquets pour au moins 4 semaines, selon le communiqué officiel du club, la saison du Croate est d'ores et déjà terminée. Pour remédier à son absence, Julien Espinosa a engagé l'ailier-fort serbe Strahinja Gavrilovic (2,04 m, 29 ans).

Strahinja Gavrilovic est déjà arrivé en Alsace, il a signé son contrat et s'est rendu à la salle pour voir l'entrainement de ce soir #GoASA #ProB pic.twitter.com/rJaPspSqhz — Alliance Sport Alsace (@basket_asa) April 19, 2022

Comme Manjgavic, ce dernier vient du championnnat serbe. Il vient de boucler le meilleur exercice individuel de sa carrière sous le maillot du KK Mladost Zemun (17,7 points, 9,3 rebonds et 2,2 passes décisives en 28 minutes). Le néo-Alsacien, formé aux États-Unis à l'Universite de Californie du Sud (2012/16), a principalement évolué dans son pays natal en professionnel. Passant successivement par le KK Dynmic Vip Pay (2016/17), le Partizan Belgrade (2017/19) − avec un vrai rôle lors de sa première saison (5 − Cacak (2018/19) où il fut prêté en cours de saison et donc Zemun cette saison. Entre deux, Gavrilovic a hissé ses voiles en Espagne où il a disputé deux exercices en LEB Oro, à Rio Breogan (2019/20) et Murcie (2020/21).