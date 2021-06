Jackson-Cartwright, Besson, Caner-Medley, Johnson et Dinal dans le cinq de la saison 2020-2021

PRO B

Crédit photo : LNB

La Ligue Nationale de Basket (LNB) a révélé la composition du cinq idéal de la saison 2020-2021 de Pro B. On y retrouve la ligne arrière de Saint-Quentin, avec le meneur Parker Jackson-Cartwright et l'arrière Hugo Besson, mais aussi trois intérieurs, Niklas Caner-Medley de Fos Provence, l'ancien MVP du championnat Tyren Johnson (Blois) et Kevin Dinal auteur de sa meilleure saison en carrière du côté de Gries-Oberhoffen.

Parmi les quatre nominés pour le titre de MVP, Austin Tilghman (Evreux) et Jamar Diggs (Fos) ne font pas partie de ce cinq.