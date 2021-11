Jamar Abrams pigiste médical de Tyren Johnson à l'ADA Blois

L'ADA Blois privée de Tyren Johnson au moins jusqu'en février 2022, la formation du Loir-et-Cher s'est attachée les services de Jamar Abrams (1,98 m, 32 ans), en qualité de pigiste médical. Le poste 4/3 étasunien sort d'une saison 2020-2021 convaincante avec Poitiers, en Pro B (11,9 points à 41,2 % de réussite aux tirs, 3,9 rebonds et 1,4 passe pour 9,5 d'évaluation).

Mbaye Ndiaye de retour à l'entraînement la semaine prochaine ?

"C’est un joueur dont nous avons suivi la carrière avant ses passages au Portel et à Poitiers la saison dernière, explique le general manager Julien Monclar dans le communiqué. Il a les outils athlétiques pour la division, du tir et un bon état d’esprit. Sa polyvalence sur les 2 postes est complémentaire avec Mbaye (Ndiaye) pour qui nous espérons le feu vert la semaine prochaine. Tout le monde sait la place qu’occupe Tyren (Johnson) chez nous, Jamar Abrams jouera son jeu et n’essayera pas de faire du Johnson."