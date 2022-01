Jamar Abrams porte Blois à Aix-Maurienne, Nantes s'incline lourdement contre Lille

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Après sa défaite dans le derby face à Saint-Chamond en début de semaine, Aix-Maurienne avait à coeur de se rattraper à domicile face à Blois. L'entame de match, comme lors des dernières rencontres, n'est pas en adéquation avec cela. D'autant que Blois peut compter sur un Jamar Abrams au four et au moulin (25 points, 9 rebonds et 4 passes). L'AMSB va finir par revenir, bien aidé par la grosse adresse de Kadri Moendadze (6/9 à 3-points). Au final, et malgré une prolongation arrachée, les hommes de Manu Schmidt voient leur adversaire du soir être plus précis dans les derniers instants (89-92 après prolongations) pour ainsi les dépasser au classement (Blois 7e et Aix-Maurienne 9e).

L'une des équipes en forme sur ce début d'année 2022 se nomme Saint-Vallier. En déplacement chez l'Alliance Sport Alsace, le promu compile une quatrième victoire sur cinq matches au mois de janvier. L'entraîneur Philippe Namyst a pu compter sur l'efficacité de son intérieur Pape Beye (29 d'évaluation). Anthony Racine, signé pour la fin de la saison avec l'ASA, a fait pleuvoir mais cela n'a pas suffi. Avec cette victoire (85-92), les Drômois s'immiscent dans le top 8 tandis que les Alsaciens (6 victoires et 10 défaites) prennent la place de premier non-relégable.

Car dans le duel de mal-classés entre Evreux et Denain, le club nordiste a loupé le coche (65-71). Dans ce match de la peur, les locaux ont été surpris par l'abnégation normande. L'ALM a pu compter sur un Marquis Jackson taille patron (17 points à 6/15 au tir pour 17 d'évaluation). Denain-Voltaire semblait contrôler la rencontre, tout du moins jusqu'à la mi-temps (43-33). Les dragons se sont ensuite effondrés au retour des vestiaires, ne dépassant jamais la barre des 11 points dans le 3e et le 4e quart-temps. Denain est désormais premier relégable avec 4 victoires pour 9 défaites alors qu'Evreux se donne un bon bol d'air (15e).

Nantes, qui n'avait pas joué depuis le 14 janvier, est tombé sur plus fort que soi face à Lille (66-90). A la Trocardière, les Nantais n'ont pas trouvé de solution face à la troisième défense de pro B (75,9 points encaissés par match en moyenne). Maxime Bézin, le coach des Red Giants, a pu s'appuyer sur ses gâchettes Sanson (17 points), Henriquez et Zengotitabengoa (11 points). Lille termine janvier avec quatre victoires en cinq rencontres après avoir chuté contre Nancy, mardi 25 janvier 2022.

Une seule équipe aura finalement réussi à faire respecter sa loi à domicile. La tâche était moins ardue pour Saint-Quentin face à Rouen mais la rencontre aura été plus serrée qu'attendu. Comme face à l'Alliance Sport Alsace mardi, c'est le RMB qui prend le meilleur déaprt avec un Pierre-Etienne Drouault qui retrouve son adresse (19 points à 7/12 au tir). Mais les Picards vont réagir dès le deuxième quart-temps, en étant méthodique (9/25 à 3-points et seulement 7 pertes de balles). Avec cette défaite, Rouen compte trois victoires de retard sur le premier non relégable et voit le maintien s'éloigner petit à petit tandis que Saint-Quentin se situe dans le ventre mou du classement de Pro B à la 13e place avec 7 victoires pour 9 défaites.

Les résultats de la soirée en Pro B ce vendredi 28 janvier 2022 :

Aix-Maurienne vs Blois : 89-92 (après prolongations)

Alliance Sport Alsace vs Saint-Vallier : 85-92

Denain vs Evreux : 65-71

Nantes vs Lille : 66-90

Saint-Quentin vs Rouen : 80-77

Avec Julien Henninot,