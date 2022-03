Jamar Wilson officiellement à Boulazac : "Une opportunité qu'on ne pouvait pas laisser passer"

A la recherche d'un dernier renfort cette saison - le club ayant utilisé le maximum des 16 contrats autorisés -, suite aux blessures de Nic Moore et Vytenis Cizauskas, le Boulazac Basket Dordogne a engagé comme prévu le meneur Jamar Wilson (1,85 m, 38 ans). Le vétéran passé par Rouen, Nanterre et Bourg-en-Bresse en 2019-2020 va pouvoir apporter toute son expérience au BBD, qui en a bien besoin avec un classement clairement en dessous des attentes.

Toujours diabolique face à l'équipe de France, l'international finlandais Jamar Wilson n'a jamais été tranchant lors de ses passages en France. Toutefois, son nouveau coach Alexandre Ménard se montre très enthousiaste au sujet de sa signature :

"C’est une opportunité que l’on ne pouvait pas laisser passer car il est disponible de suite et il est en forme, et à ce moment de l’année c’est important. C’est un joueur qui peut aller sur deux postes, c’est un combo. De plus, il connait parfaitement le championnat de France. C’est un bon joueur d’attaque qui possède également une adn défensive en lui, de plus son expérience font de lui un joueur idoine pour venir nous renforcer en vue d’une fin de saison que l’on espère la plus excitante possible."