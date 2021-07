James Batemon passe de Vichy-Clermont à Tours

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Pour accompagner Jayson Tchicamboud au poste de meneur de jeu, Tours mise sur James Batemon (1,85 m, 24 ans) qui a l'avantage de connaître la division pour avoir porté le maillot de Vichy-Clermont lors du dernier exercice.

Le Tours Métropole Basket est heureux d'annoncer la signature pour la saison prochaine du meneur, James Batemon III !

Et même si la saison du natif de Milwaukee (Wisconsin) a été gâchée par une blessure au genou, le faisant disputer seulement 13 matchs officiels - leaders cup et championnat confondus -, le meneur américain a largement eu le temps de montrer l'étendue de son potentiel avec ses 17,8 points à 48,6% aux tirs dont 47,5% à 3-points, 2,8 rebonds, 4,2 passes décisives et 2 interceptions pour 18,2 d'évaluation en 29 minutes. Arrêté mi-mars, l'ancien pensionnaire de l'Université de Loyola Marymount (Los Angeles) était le 6e meilleur marqueur de Pro B.

Véritable menace offensive de par sa rapiditié, son adresse extérieure mais aussi son bon sens de l'organisation, James Batemon vient à Tours se relancer après une saison tronquée mais aussi endosser le rôle de grand frère pour Jayson Tchicamboud.