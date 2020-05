Jaraun Burrows de retour à Fos Provence

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Elément clé de la montée de Fos Provence en Jeep ELITE en 2018, Jaraun Burrows (2,03 m, 34 ans) a quitté le club un an plus tard après une saison galère (9 matchs joués seulement), la faute à une sérieuse blessure à la cheville. Mais l'intérieur bahaméen a fait plus que se relancer en Pro B, sous les couleurs de l'Aix-Maurienne Savoie Basket. De quoi convaincre Rémi Giuitta de lui proposer un nouveau contrat pour l'exercice 2020/21, ce qu'il a accepté.

"Je suis extrêmement heureux de resigner et de revenir à Fos-sur-Mer, explique-t-il sur le site Internet de son club. C’est devenu comme une deuxième maison pour moi, que ce soit le club, la ville, les supporters, c’est la famille pour moi ! Je ne pouvais pas être plus heureux de revenir et aider à nouveau le club à accomplir tous les objectifs qui seront fixés. Je suis très enthousiaste, j’ai vraiment hâte de tous vous revoir et de me remettre au boulot !"

En 2019/20, Jaraun Burrows valait 13,8 points à 58,6% de réussite aux tirs, 5,8 rebonds et 2,9 passes décisives pour 17,3 d'évaluation en 25 minutes de moyenne, avec notamment un carton lors de la victoire savoyarde à Bercy contre le Paris Basketball (32 points à 13/16 aux tirs, 9 rebonds, 5 passes décisives et 2 contres pour 45 d’évaluation).