Jaraun Burrows fait venir Adam Johnson, un espoir bahaméen à Fos

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

International bahaméen, Jaraun ‘Kino’ Burrows (photo ci-dessus) a beaucoup d'influence dans son pays. Bien installé en France et notamment à Fos-sur-Mer, l'intérieur use de ses contacts pour faire venir des jeunes potentiels de son pays. Après le meneur Dominick Bridgewater, joueur du championnat Espoirs en 2018/19 puis de l'équipe réserve en Nationale 3 sur la saison écoulée et futur élément de Sapela (NM2), c'est le longiligne Adam Johnson qui arrive à son tour pour jouer avec l'équipe réserve et s'entraîner avec le groupe professionnel. La saison passée, il jouait pour les Giants dans le championnat national et tournait à 19,8 points et 7,9 rebonds en 23 minutes.