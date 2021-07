Jaron Martin, futur meneur de l'Alliance Sport Alsace

PRO B

Crédit photo : Real Murcia

Pour accompagner Karlton Dimanche à la mène, Stéphane Eberlin, l'entraîneur d'Alliance Sport Alsace, serait en passe d'engager Jaron Martin (1,78 m, 27 ans) qui évoluait depuis janvier à Murcie en LEB Oro, selon nos informations.

Le meneur américano/mexicain Jaron Martin va prendre la direction de l’Alliance Sport Alsace en #ProB. Joueur de Murcie (LEB Oro) depuis janvier dernier après des expériences au Mexique, il valait 11,9 points, 2,3 rebonds et 2,9 passes décisives en 24 minutes. — Alexandre Sanson (@aem_sanson) July 26, 2021

Professionnel depuis 2017 et un cursus complet de 4 ans à l'Université de Californie à Irvine (NCAA I), la plus grande fac des États-Unis, le meneur américano-mexicain a évolué presque exclusivement dans le championnat mexicain. À chaque saison, il a figuré dans deux équipes différentes. Jaron Martin a ainsi porté les couleurs d'Aguacalientes, Guasave, San Luis Potosí, Guadalaraja, Chihuahua, Tampico, Monterrey et enfin Murcie pour sa toute première expérience outre-Atlantique. Débarqué en janvier dans le sud de l'Espagne, le natif de Sunland (Californie) a disputé 18 matchs pour une moyenne de 11,9 points (dont 44% à 3-points), 2,3 rebonds et 2,9 passes décisives en 24 minutes.

Adroit derrière l'arc (46% en carrière professionnelle), bon organisateur de jeu, Jaron Martin est un joueur efficace qui pourrait être une bonne révélation du championnat de France Pro B. Et aussi former une belle traction arrière avec Nisre Zouzoua.