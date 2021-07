Jason Bach, première pièce du puzzle de l'Alliance Sport Alsace

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Véritable pilier du BC Souffelweyersheim (2011/15 puis 2018/21) où il a connu la Nationale 1 et la Pro B avec deux accessions à la clé, Jason Bach (1,97 m, 34 ans) a décidé de vivre la nouvelle aventure sous l'idendité d'Alliance Sport Alsace.

Nous sommes très fiers de vous annoncer que Jason Bach, le capitaine emblématique du BCS, sera un élément fort du projet ASA la saison prochaine #ASA #Alliance #Alsace pic.twitter.com/SiMcQhoyLR — Alliance Sport Alsace (@basket_asa) July 9, 2021

Le natif de Fort-de-France (Martinique) continuera à être le relais de Stéphane Eberlin, son coach à Souffel' et désormais celui de l'ASA. La saison écoulée, l'ancien joueur de Strasbourg, Denain, Saint-Quentin et Lorient valait 8 points (dont 40,4% à 3-points) et 4 rebonds pour 9,9 d'évaluation.

Adroit de loin, bataillant sous les panneaux pour aller aux rebonds, Bach apportera son expérience et son leadership sur le parquet comme dans le vestiaire. Cette "prolongation" permet à Stéphane Eberlin de ne pas repartir d'une feuille blanche et de s'appuyer sur un homme fort dans ce nouveau projet.

À noter que Stéphane Eberlin a choisi son nouvel assistant coach, en la personne de Old Ahmadou Lo. Préparateur physique de Boulazac depuis 2018, ce Sénégalais de 30 ans a connu auparavant une expérience d'entraîneur adjoint avec le club de Toulouse, promu en Nationale 1 en 2017.