Jason Bach reste à Souffelweyersheim

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Bonne nouvelle pour Souffelweyersheim. Le shooteur Jason Bach (1,97 m, 33 ans) poursuit l'aventure au BCS où il vient de prolonger son contrat pour une saison supplémentaire. Ce qui va porter à sept, son nombre de saisons en Alsace.

Revenu à Souffel' à l'été 2018 où il y avait déjà passé 4 ans entre 2011 et 2015, le natif de Fort-de-France (Martinique) a connu l'accession en Pro B l'an passé et sort d'une saison aboutie collectivement (8e place) et individuellement (8,2 points dont 42% à 3-points, 5,4 rebonds et 1,6 passe pour 11,5 d'évaluation en 29 minutes). Le poste 3 alsacien continuera d'apporter le danger derrière la ligne ainsi que son expérience.