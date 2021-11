Javion Hamlet en approche à Évreux

PRO B

Blessé au genou vendredi matin à l'entraînement, Marquis Jackson sera absent six semaines. De fait, l'ALM Évreux a souhaité embaucher un pigiste médical et Neno Asceric est rapidement parvenu à ses fins puisque Javion Hamlet (1,93 m, 23 ans) est attendu dans l'Eure.

Signé par Hertzeliya au cours de l'été, le natif de Memphis n'a finalement jamais disputé un seul match officiel en Israël et devrait ainsi débuter sa carrière professionnelle en Normandie. Malgré son statut de rookie, l'ALM espère qu'il pourra amener de la sérénité, lui qui semble toujours sous contrôle et qui a fait du floater sa marque de fabrique.

Légende de North Texas

Passé par le lycée de Whitehaven (Tennessee), Javion Hamlet a peiné à se stabiliser au cours de son cursus universitaire. Aperçu à Motlow State, Buffalo et Northwest Florida State, il s'est épanoui en rejoignant North Texas à partir de 2019. Là-bas, à Denton, au sein de ce petit programme, il est devenu une vedette locale, s'offrant le trophée de MVP de sa conférence en 2020 avant de mener les Mean Green à leur première victoire de leur histoire au cours du tournoi final cette année (78-69 contre Purdue). Très intéressant la saison dernière en NCAA (15,6 points à 43%, 3,8 rebonds et 4,5 passes décisives), il fait désormais face à un nouveau challenge : redresser l'ALM Évreux, sur une pente glissante avec quatre défaites d'affilée et 97,6 points de moyenne encaissés en novembre.