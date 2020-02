Jean-Baptiste Lecrosnier (Nantes) : "On a joué comme un canard sans tête"

Après un début de saison illyque, le Nantes Hermine Basket a connu la défaite à cinq reprises en six matchs en 2020. Vendredi soir, l'équipe de Jean-Baptiste Lecrosnier s'est inclinée de 25 points (88-63) à Paris, perdant ainsi le point-average sur un ultime dunk du jeune Juhann Begarin.

"Plus que la grosse déception de la défaite, on n'a pas existé en première mi-temps et au début du troisième quart-temps, a reconnu l'entraîneur, interrogé par Ouest-France. On a joué comme un canard sans tête mais la Pro B, ce n'est pas faute de le répéter, ce n'est pas ça. On s'est peut-être dit que ça allait rouler tout seul après un bon début de saison. Sans les ingrédients de base que sont l'intensité, l'énergie et l'agressivité, tu ne peux pas exister dans ce championnat."