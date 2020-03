Jean-Baptiste Lecrosnier (Nantes) : "Reconstruire une dynamique positive"

Il y a moins de 20 jours, Nantes a remporté la Leaders Cup Pro B. Un titre qui fait du bien à l'Hermine. Non seulement le club a remporté le premier titre de son histoire, mais en plus la formation de Jean-Baptiste Lecrosnier s'est directement qualifiée en playoffs. De quoi réduire la pression sur la suite de la saison régulière. Surtout, après un début d'année 2020 très complexe, les Nantais se sont relancés. Vendredi dernier, ils ont en effet gagné sur le parquet d'Aix-Maurienne.

"On n'a gagné qu'un match en championnat depuis la finale, relativise le coach Jean-Baptiste Lecrosnier dans Le Progrès. On verra si on est capable de s'inscrire dans la durée et de reconstruire une dynamique positive. Ce qui est clair, c'est que sur cette finale, on a su retrouver un niveau de jeu plus conséquent, ainsi que nos valeurs. Ça fait forcément du bien car ce match était dans toutes les têtes. Cela nous permet de décrocher une place pour les playoffs. Maintenant, il est hors de question de se satisfaire de ça. Il faut continuer de travailler pour terminer avec le meilleur classement et si possible dans les équipes playoffables."