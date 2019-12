Jean-Baptiste Lecrosnier (Nantes) avant le choc : "Saint-Chamond, un exemple de stabilité"

Vendredi soir, il y a un choc pour la 11e journée de Pro B. Saint-Chamond et Nantes s'affrontent dans la Loire. Tous deux à 7 victoires, juste derrière le duo Blois - Souffelweyersheim, les deux équipes veulent basculer dans le trio de tête. Même si ce n'était pas l'objectif initial de l'Hermine rappelle son club Jean-Baptiste Lecrosnier.

"On m'a demandé comme objectif de ramener Nantes en playoffs et de se mêler à la lutte pour la qualification, affirme-t-il dans Le Progrès . Maintenant, l'ambition chaque semaine reste de se préparer le mieux possible pour gagner le match qui arrive. On ne se projette pas vraiment."

Avec cet objectif, le technicien s'est fortement penché sur le cas de Saint-Chamond, l'équipe en forme de la Pro B.

"Saint-Chamond reste sur six victoires de rang. C'est une équipe très solide, qui a fait les demi-finales de playoffs l'an dernier, qui joue bien et qui est très bien coachée. Aujourd'hui, elle fait partie des grosses équipes de la Pro B. [...] Il faudra être bon, solide et consistant pendant 40 minutes. Denain en a fait l'amère expérience. Ils ont fait une bonne première mi-temps et sont montés jusqu'à +20 mais ça n'a pas suffi (défaite 80-82 à Boulloche). Saint-Chamond a su créer des certitudes dans son jeu. Ce n'est pas pour rien qu'ils comptent six victoires de suite. Ce que fait Alain Thinet avec son équipe et ce que fait le club est hyper cohérent. C'est un exemple de stabilité."