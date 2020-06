Jean-Christophe Prat : "Quand je vois la génération 2005, c’est incroyable"

Depuis qu'il est coach principal d'une équipe professionnelle, Jean-Christophe Prat s'attache à fortement responsabiliser des jeunes joueurs. En 2020/21, il compte encore s'appuyer sur cinq éléments vus au club sur la saison passée : Milan Barbitch, Juhann Begarin, Gauthier Denis, Valentin Chery et Ismaël Kamagate. Ce dernier devrait d'ailleurs être le poste 5 titulaire.

"On est parti sur un groupe de 10 avec ces cinq jeunes-là, explique-t-il sur LNB.fr. On n’a pas voulu en rajouter pour l’instant. Mais je ne ferme jamais la porte sur un jeune qui pourrait être un 11e homme. On est déjà en train de travailler sur la génération 2003-04-05. On fait venir à l’entraînement tous les joueurs 2005 qu’on a déjà signé pour les U18, et potentiellement ceux qu’on pourrait recruter. L’année prochaine est fondamentale pour Juhann et pour Ismaël parce que c’est l’année de la Draft (NBA). L’objectif est qu’ils se présentent tous les deux à la draft. C’est une année importante pour Milan pour confirmer, ce qu’il a très bien fait cette saison. L’important, c’est aussi qu’ils aient du temps de jeu. On cherche un meneur de jeu starter pour driver l’équipe. Nobel et Amara sont sous contrat. Et on a gardé notre pose 4 US, Dustin Sleva. Il y aura a minima deux jeunes dans le cinq."