Jean-Christophe Prat (Paris) : "Pour les jeunes, cette Leaders Cup représente énormément d’expérience"

En battant Denain vendredi après-midi, Paris s'est qualifié en demi-finale de la Leaders Cup Pro B. Alors que la saison régulière est à l'arrêt, le club de la capitale se donne l'occasion de grandir ensemble en passant les étapes dans cette compétition dont les échéances ont été avancées pour meubler durant ce mois de novembre. Une belle opportunité selon l'entraîneur Jean-Christophe Prat, qui s'est exprimé devant la presse après le match (propos retranscris sur Paris Basketball on air).

"C’est marrant, lorsqu’on prépare les briefings, on reprend parfois les expressions des joueurs. Et mercredi, quand on a commencé la préparation du match d’aujourd’hui, je leur dis « C’est sympa on va jouer des matchs de Playoffs en novembre », et Dustin (Sleva) répond que c’est « Christmas in July ». J’ai dit à mes joueurs de prendre du plaisir, car c’est très vrai. J’aime voir les jeunes joueurs dans cette configuration. J’ai trouvé que le groupe avait été plutôt stable même avec un départ chaotique, car on n’avait pas les bonnes attitudes défensives. Je vais tirer mon coup de chapeau à Nobel (Boungou Colo) pour sa performance en défense… Pour les jeunes, cette Leaders Cup représente énormément d’expérience, ce sont des accélérateurs de carrière, et Amara ou Nobel, qui ont gagné des titres, ont déjà cette expérience et aide bien l’équipe."