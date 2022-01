Jean-François Kebe remplaçant médical de Jayson Tchicamboud à Tours

Le Tours Métropole Basket a officialisé la signature du meneur Jean-François Kebe (1,84 m, 27 ans). L'ancien espoir de Nantes remplace Jayson Tchicamboud, arrêté à cause d'une pubalgie qui l'embête depuis de longues semaines.

Après son cursus à l'Hermine, l'international ivoirien a lancé sa carrière à Orchies avant de rejoindre le GET Vosges (NM1), de passer trois ans à Saint-Quentin (NM1 puis Pro B) puis d'évoluer une saison au BC Gries-Oberhoffen la saison passée (6,6 points et 2,8 passes décisives pour 5,9 d'évaluation en 21 minutes sur 31 matches de saison régulière).

