Jean-Frédéric Morency prolongé par Nancy

PRO B

Crédit photo : SLUC Nancy

Signé fin septembre par le SLUC Nancy pour six semaines, Jean-Frédéric Morency (2,00 m, 32 ans) va rester un peu plus au club lorrain. L'ailier-fort, engagé pour remplacer Charles Nkaloulou, est désormais qualifié jusqu'au 21 novembre. En cinq rencontres, l'ancien pensionnaire du centre de formation de l'Elan Béarnais tourne à 4,4 points à 56,2% de réussite aux tirs, 1,6 rebond et 2 passes décisives en 11 minutes de moyenne.