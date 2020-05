Jean-Stéphane Rinna (Saint-Chamond) : "Ce nouveau rôle, c'est un bon plan"

Après douze saisons à Saint-Chamond, l’histoire ne pouvait pas se finir brutalement pour Jean-Stéphane Rinna (2,05 m, 34 ans) avec le club ligérien. C’est pour cette raison que le SCBVDG a proposé un projet de reconversion à son intérieur, qui consiste à basculer l’homme de 36 ans sur le poste d’entraîneur du centre de formation tout en continuant de jouer quelques années avec l’équipe réserve évoluant en Nationale 3 (NM3). Il semblerait que cela soit le bon compromis pour lui, comme il l’explique dans Le Progrès :

« L'annonce de ma non-reconduction a été brutale. J'étais un peu choqué même si c'est le métier qui fait ça. Il fallait que je me retourne et que je trouve un nouveau projet. Les dirigeants ont pensé à moi parce qu'ils avaient à coeur de me garder avec eux et me faire intégrer le projet du centre de formation. C'était aussi une solution pour eux pour me garder sur la NM3. Ils savaient que j'avais encore la capacité de jouer en Pro B, en NM1. Ça me permet de continuer de jouer encore quelques années au basket à très haut niveau et après, passer de l'autre côté de la barrière.

Je pense que c'est un très bon compromis pour moi et pour le club. Je pourrai leur apporter mon expérience et mon vécu sur la NM3 avant de raccrocher les baskets et n'être que formateur. Ce nouveau rôle, c'est un bon plan. Chaque jour quand je me lève, je suis reconnaissant de la chance qu'on me donne de continuer à partager ce projet. Je suis vraiment ravi. Je suis heureux. C'est une belle façon de tourner la page. »