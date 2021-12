Jean-Victor Traoré : Son retour en force après une lourde opération du cœur

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Juché dans les travées du Palais Saint-Sauveur à quelques minutes d’une nouvelle séance d’entraînement, Jean-Victor Traoré apparaît serein, comme à son habitude. Cette sérénité, le Franco-Burkinabé la garde même au moment de raconter comment une probable infection au Covid-19, en janvier 2020, l’a brusquement envoyé à l’hôpital, six mois plus tard, pour s’y faire opérer du cœur.

"Plus qu’une peur de mettre un terme à ma carrière, il y a d’abord eu la peur de ne même plus vivre. La peur d’abandonner ma famille et ma fille qui venait de naître. C’était soudain, c’était sorti de nulle part. C’était vraiment inattendu et ça te tape en pleine face. En fait, tu te dis que parfois tu te prends la tête pour des trucs bêtes, et là tu peux y rester en quelques minutes."

Alors qu’il était de retour à Lille après deux saisons en Jeep ELITE avec l'ESSM Le Portel, Jean-Victor Traoré a craint de devoir brutalement tirer sa révérence en plein milieu de sa 15e saison professionelle. Cette épreuve a suscité beaucoup de doutes chez un joueur pourtant réputé pour sa force de caractère.

"Je me suis posé beaucoup de questions. Quand j’ai appris que j’allais pouvoir me faire opérer, on m’a clairement dit que soit ça passait, soit je devrais arrêter de jouer au basket. Donc c’était aussi beaucoup de pression. L’opération s’est bien déroulée, j’ai pu récupérer sans trop de soucis hormis une petite alerte post-opératoire. Au bout de 4 mois, je me suis dit que tout ça était derrière moi. D’un côté il a fallu relâcher un peu cette pression-là mais de l’autre, il fallait revenir de cet épisode compliqué et retrouver mon meilleur niveau basket. C’était une longue convalescence, c’était des moments compliqués, mais je pense que ça m’a endurci et ça m’a fait relativiser sur plein de choses."

Jean-Victor Traoré tourne à 15 d'évaluation après 9 matches de saison régulière avec Lille (photo : Antoine Bodelet)

Aujourd’hui, le capitaine lillois prend du recul sur la situation. Encore plus fort mentalement qu’avant cet épisode, il déplore maintenant le manque de vulgarisation autour d’un phénomène qui touche de nombreux sportifs.

"Je regarde un peu ce qui se passe depuis la période Covid et je trouve qu’il y a beaucoup de sportifs et de gens qui ont des problèmes de cœur après ça. Et on n’en parle pas assez. Je n’ai pas été testé positif en janvier 2020 mais je suis sûr de l’avoir attrapé à ce moment-là. C’était avant qu’il y ait réellement le Covid ici, j’ai eu tous les symptômes mais à l’époque, il n’y avait pas encore de tests. Et bizarrement, j’ai commencé à avoir des problèmes au cœur en mai 2020. Je connais des joueurs qui ont beaucoup souffert après le Covid et qui ont eu des problèmes similaires aux miens, mais eux n’ont pas été diagnostiqués cliniquement sur le fait. Et moi, c’est ce qui m’a sauvé."

Averti par sa montre connectée d'une activité cardiaque anormale en pleine journée de mai 2020, Traoré s'est immédiatement rendu chez le médecin du club. Une technologie qui lui a probablement sauvé la vie.

" J’ai été alerté et les médecins ont pu récupérer ça sur leurs appareils et me faire un diagnostic. Mais si je n’avais plus l’arythmie 10 minutes plus tard, on n’aurait pas pu me dire ce que j’avais. Et c’est ce qui arrive à beaucoup de gens. Donc moi j’en parle volontiers parce que je pense qu’il faut vulgariser ça, en parler plus, et comprendre ce qui se passe vraiment avec les sportifs de haut niveau."

Le 5 décembre dernier, le basketteur professionnel Stevan Jelovac est décédé à 32 ans des suites d'un AVC en pleine séance d’entraînement individuel. Interpelé par la situation de l'intérieur serbe, Jean-Victor Traoré ne peut s’empêcher de faire un parallèle avec ce qu’il a vécu.

"Le risque était que je pouvais avoir un AVC à tout moment, comme lui. Je pense qu’il y a quelque chose à creuser. Soit je prenais des anti-coagulants pour ne pas faire d’AVC, soit je me faisais opérer."

Un retour en force avec Lille

De retour au meilleur de sa forme, Jean-Victor Traoré culmine désormais au 12e rang des meilleures évaluations de Pro B. En phase physiquement, le poste 4 lillois se sent également épanoui au sein du collectif des Red Giants.

"Je pense que l’année dernière, j’avais encore mes capacités, mais un joueur ce n’est pas que le physique, il y a beaucoup de paramètres. J’ai besoin d’avoir du sens dans ce que je fais, cette année j’ai une grosse motivation individuelle mais aussi collective et au club. Je me sens 10 fois plus investi, ça me booste. C’est fatiguant, je ne m’attendais pas à jouer autant, mais quand la tête veut, le corps suit."

Le joueur formé à Massy et Chalon-Sur-Saône prend du plaisir à porter son équipe vers de bonnes performances. À 36 ans, Traoré tourne à 10,4 points, 7,6 rebonds, 2 passes décisives et presque 2 interceptions cette saison, et assume pleinement son rôle de capitaine.

"On a une équipe pétrie de talent. Moi, ma carrière est derrière moi, mais eux peuvent faire tellement de choses. J’ai envie qu’ils ressortent grandis de cette saison. La réussite des joueurs passera par ma réussite. Celle de Maxime Bézin, avec qui je partage également beaucoup de valeurs, passera aussi par ma réussite. C’est une mission collective. Je veux être le meilleur de moi-même pour apporter le maximum à cette équipe."

Jean-Victor Traoré et le coach lillois Maxime Bézin (photo : Antoine Bodelet)