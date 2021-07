Jérôme Cazenobe, nouveau pivot de l'Alliance Sport Alsace

PRO B

Crédit photo : Laurent Peigue

Jérôme Cazenobe (2,03 m, 32 ans) continue son tour de France de la Pro B. Après Souffelweyersheim (2013/14), Denain (2014/15), Bourg-en-Bresse (2015/16), de nouveau Denain (2016/19), Rouen (2019/20) et Saint-Chamond (2020/21), le pivot français vient de s'engager avec l'Alliance Sport Alsace.

Poste 5 référencé en Pro B et 6e meilleure évaluation française du championnat cette saison, Jérome revient en Alsace au sein de l'Alliance



Laurent Peigue

Pour le natif de Montfermeil (Seine-Saint-Denis), cette signature est un "retour" au club après avoir passé 2 ans à Souffel' dont une accession en Pro B en 2013. Au terme d'une saison des plus galères à Saint-Chamond (16e du championnat), le nouveau big men de la raquette de l'ASA a réalisé une saison convaincainte sur le plan individuel : 8,4 points à 64% à 2-points, 6,4 rebonds et 3,5 passes décisives pour 14,2 d'évaluation en 25 minutes et 31 rencontres. Vrai point de fixation dans la raquette, adroit sous le panneau, Stéphane Eberlin compte sur l'expérience de Jérôme Cazenobe pour mener à bien les débuts du projet ASA.

Après la prolongation de Jason Bach, et les signatures de Karlton Dimanche et Nisre Zouzoua, Jérôme Cazenobe est le 4e joueur de cette nouvelle équipe, issue de l'union, entre autre, de Gries-Oberhoffen et Souffelweyersheim.