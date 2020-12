Jérôme Navier (Poitiers) : "C'est vexant d'encaisser autant de points en si peu de temps"

Samedi soir, Poitiers a reçu une véritable rouste sur son parquet contre Fos Provence (79-110). Après une saison 2019-2020 extrêmement difficile, qui se serait terminée par une relégation en Nationale 1 masculine s'il n'y avait pas eu la COVID-19, le PB 86 vit un début de saison 2020-2021 également compliqué. Cette lourde défaite contre le récent vainqueur de la Leaders Pro B ne rassure pas. Après la rencontre, son entraîneur Jérôme Navier ne pouvait être que dépité, comme il l'a semblé au micro de Centre Presse.

"C'était une soirée difficile à vivre. On peut utiliser toutes les expressions : ''horrible, nul, toucher le fond.'' On prend des écarts trop vite. On revient à 7 points après avoir produit de gros efforts, peut-être comme jamais depuis le début de saison face à un adversaire de qualité. C'est vexant d'encaisser autant de points en si peu de temps. Au final, on ne voit que le négatif. J'ai cependant vu des joueurs qui ont transpiré, qui se sont battus. Mais on ne va regarder que le score final. Cela fait mal à la tête. On paie cash chaque erreur dès le premier quart-temps. On a souffert sur la zone-press tout terrain. Cela demande beaucoup d'efforts pour remonter le ballon. On se sanctionne aussi nous-mêmes."