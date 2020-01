Jérôme Navier (Poitiers) : "On a manqué de coeur"

Malgré le changement de coach puis l'arrivée d'un nouveau meneur (Manny Ubilla), la situation ne s'améliore pas à Poitiers. Vendredi soir, le PB 86 s'est incliné 93 à 74 contre Souffelweyersheim, à domicile. L'entraîneur Jérôme Navier a trouvé que son équipe n'a pas eu le tempérament adéquat.

"On a manqué de coeur, a-t-il avoué à Centre Presse. Plus qu'à Antibes. Ce n'est jamais facile d'évoluer à domicile. Il y a plus de pression. On a davantage baissé les bras que lors du dernier match. Cette situation n'est pas simple à vivre, personnellement et professionnellement. On a manqué de confiance dans notre défense. On a été capables de faire quelques belles choses qui, malheureusement, ont été sanctionnées par des paniers en fin de possession. On a aussi joué davantage en marchant. Il faut être plus conquérants. Pour cela, il faut croire en nos valeurs. Dans le vestiaire, j'ai retrouvé des hommes affectés par cette défaite. C'est dur. On continue de travailler pour aller chercher ce déclic. On n'est ensemble que depuis deux semaines, un nouveau joueur vient d'arriver avec Emanuel Ubilla. Il faut lui laisser le temps. On a pu se rendre compte qu'il voyait bien le jeu. Mais il doit s'adapter à l'intensité de la Pro B. Il a montré, par séquences, qu'il était volontaire en défense même si Staten nous a faits mal."