Jérôme Sanchez à Nantes pour remplacer Terry Smith, Harvey Gauthier davantage responsabilisé ?

PRO B

Crédit photo : Grégory Leroy

Son meneur Terry Smith blessé à l'orteil et indisponible pour un mois, le Nantes Basket Hermine (NBH) vient d'engager l'ailier Jérôme Sanchez en qualité de pigiste médical. L'ancien poste 3 de Boulazac, qui s'entraîne avec la formation de Loire-Atlantique depuis le début de la préparation, a convaincu l'entraîneur du NBH Jean-Baptiste Lecrosnier et la manager general Audrey Sauret, avec une dernière sortie contre Le Mans convaincante (11 d'évaluation en 19 minutes), lors de la petite finale du Trophée des Pays-de-la-Loire.

En 13 rencontres de Jeep ÉLITE, il tournait à 3,9 points à 42,1% de réussite aux tirs, 2,9 rebonds, 2 passes pour 5,6 d’évaluation en 18 minutes, après avoir été éloigné des parquets fin 2019 en raison d'une sérieuse blessure au dos.

Jean-Baptiste Lecrosnier à propos d'Harvey Gauthier : « Il a été intéressant sur les deux jours à Cholet »

Avec la signature de Jérôme Sanchez, Harvey Gauthier - derrière Xavi Forcada - sera davantage responsabilisé pour le début de la Leaders Cup Pro B, en l'absence de Thibault Desseignet et de Terry Smith. « Sur ces deux matches, Harvey (Gauthier) a pu prendre des minutes et de l'expérience sur la préparation, a confirmé Jean-Baptiste Lecrosnier à notre micro à l'issue de la victoire du NBH contre le MSB, samedi. Il a fait de très belles choses dans son rôle de backup 1, sur l'énergie et l'intensité défensive mais il lui reste encore des choses à travailler. C'est un jeune joueur, il est en cours d'apprentissage. Je préfère regarder ce sur quoi il peut nous apporter car on aura besoin de nos jeunes joueurs. Il a été intéressant sur ces deux jours, à Cholet. »