Jérôme Sanchez prolonge deux ans à Nantes

Crédit photo : Sébastien Grasset

Signé par Nantes en début de saison 2020-2021, l'ailier Jérôme Sanchez (1,97 m, 31 ans) y jouera deux ans de plus. Le Lyonnais s'est parfaitement installé dans le collectif de l'Hermine, même si celui-ci a connu une saison faite de hauts et de bas. Il a d'ailleurs terminé avec les meilleures statistiques de sa carrière (8,7 points à 48,7% de réussite aux tirs, 4,6 rebonds et 4 passes décisives pour 13,2 d'évaluation en 28 minutes).

"C’est un vrai plaisir de pouvoir participer à cette aventure et j’espère pouvoir voir beaucoup de monde à la Trocardière et faire une super saison avec tout le monde, https://www.nantes-basket.com/jerome-sanchez-rempile-pour-2-ans. La saison dernière n’a pas été à la hauteur de nos objectifs et nous sommes déjà très motivés à l’idée de débuter la saison 2021/2022 pour montrer un meilleur visage. Le projet et le discours du Club m’ont séduit et j’espère que le groupe saura se montrer au niveau d’exigence requis pour performer en Pro B."



Son coach Jean-Baptiste Lecrosnier a également livré ses commentaires :