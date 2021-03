Jonathan Augustin-Fairell et... Mamadou Dia, à bientôt 43 ans, renforcent Fos-Provence !

Et pourtant, nous ne sommes pas le 1er avril... Près de deux ans après avoir annoncé qu'il quittait le circuit professionnel, après avoir vu son maillot être accroché au sommet de Parsemain, Mamadou Dia (2,03 m) a accepté de signer son retour à Fos-Provence ! À bientôt 43 ans (le 27 mars), "Le Maire" - qui s'entraînait déjà régulièrement avec les BYers - vient apporter une rotation supplémentaire à Rémi Giuitta, en vue du calendrier démentiel des trois prochains mois (25 rencontres à disputer). L'ancien intérieur de Newcastle, Feurs et Saint-Chamond ajoutera donc une 15e étoile dans le dos de son maillot, qui sera cette fois orné du numéro 43 puisque le 11 ne sera pas décroché du mur de la salle.

Prêté par Fos-Provence à Sapela depuis 2019, le natif de Dakar "profite" donc de l'interruption du championnat de Nationale 2 pour venir donner un coup de main à son club de cœur. Du côté de Salon-de-Provence, sa technique et son immense expérience continuaient d'impacter dans les raquettes de quatrième division (10,7 points de moyenne en 23 rencontres). Il sera qualifié pour la réception du Paris Basket de son grand ami Amara Sy samedi.



Le maillot 11 toujours au mur de Parsemain, le numéro 43 sur le parquet

(photo : Sébastien Grasset)

Pas une mauvaise chose puisque Jaraun Burrows manquera à l'appel dans le secteur intérieur des Provençaux. Blessé au dos et out pour une durée indéterminée, le Bahaméen sera remplacé par son compatriote Jonathan Augustin-Fairell (2,01 m, 27 ans), qui ne jouera pas ce week-end. Champion de France Pro B en 2018 avec l'ADA Blois, il connait parfaitement l'antichambre pour avoir également défendu les couleurs de Rouen et Denain (12,8 points à 56%, 6,5 rebonds et 1,2 passe décisive en 72 rencontres). Peu à son aise à l'étage supérieur avec Dijon et Cholet, l'intérieur originaire de Miami connaîtra son troisième club de la saison puisqu'il a disputé une petite rencontre avec le FC Porto avant de s'implanter plus durablement en seconde division israliénne, avec l'Hapoel Galilee (12,2 points à 60% et 7,5 rebonds en 13 matchs).

« Ça a été difficile de trouver un joueur avec un passeport européen-Cotonou dans le secteur intérieur, et notamment avec les contraintes supplémentaires liées à la fermeture des frontières française », explique Rémi Giuitta. « On est donc assez contents d'avoir pu trouver un accord avec Jonathan Fairell et qu'il ait accepté de venir nous prêter main-forte afin de remplacer son compatriote. C'est un joueur qui connaît très bien la Pro B et la France, et qui ne devrait pas nécessiter de trop de temps d’adaptation. C'est toujours important quand on prend des joueurs sur une période limitée d'avoir des éléments opérationnels, en forme tout de suite. Il arrive du championnat d'Israël où il a encore joué dimanche, donc il sera déjà en jambes.On a aussi eu beaucoup de garanties sur le plan humain et on ne doute pas qu'il saura se mettre au service de l'équipe pour nous aider à gagner des matchs. Il n'y aura pas d’inconnus non plus de ce côté là.

Concernant Mamadou Dia, au delà de mon attachement personnel, nous sommes très contents qu'il ait pu faire le chemin retour pour nous prêter main-forte grâce au partenariat qui nous lie avec nos amis de Sapela. On connaît l'importance de joueurs comme lui, qui sans aucun doute saura nous rendre de précieux et fiers services comme il l'a toujours fait depuis qu'il est chez nous, que ce soit sur du court-terme avec nos difficultés actuelles d’effectif que sur du plus long terme avec l'enchaînement des matchs prévu jusqu’à la fin de saison. Ce sera aussi une belle éclaircie dans son horizon personnel alors que le championnat NM2 est à l’arrêt depuis de long mois...Et, pour la petite histoire, c’est aussi une fierté pour nous et un clin d'oeil sympa d'avoir un joueur qui va pouvoir évoluer dans notre équipe avec son maillot qui a déjà été accroché dans la salle ! »