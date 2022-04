Jonathan Hoyaux : "Si on gagne à Blois, ce sera un exploit"

PRO B

Crédit photo : Laurent Peigue

On aurait tord de croire que Saint-Chamond est déjà en Betclic ELITE. En effet, l'équipe d'Alain Thinet n'a "que" deux victoires d'avance sur son dauphin Nancy, à six journées de la fin de la saison régulière. Et les Ligériens enchaînent deux rencontres compliquées. Avant de recevoir le SLUC vendredi prochain, ils auront fort à faire ce samedi soir à Blois. Le capitaine du SCBVG Jonathan Hoyaux, qui retourne non loin de chez lui (Tours) à l'occasion de ce déplacement, en a bien conscience :

« Je me fais un peu de souci pour ce match parce que Blois est en pleine bourre, explique-t-il dans La Nouvelle République. On sait que ça va être un très gros combat. Si on gagne à Blois, ce sera un exploit, il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas se mettre la pression, si on perd à Blois, ce sera presque la logique. »

Si Blois est décrit comme l'un des meilleurs collectifs de Pro B, si ce n'est le meilleur, c'est notamment grâce à son meneur de jeu, Thomas Cornely.

« S'il y a un joueur qu'il faut un peu cibler, et éviter qu'il joue trop facilement, c'est Cornely. Cette année, l'équipe de Blois tourne autour de lui. En plus, c'est un copain Thomas, on a joué ensemble à Limoges en 2011-2012 ! Il a une progression très impressionnante. S'il y a quelqu'un à stopper, ce sera lui ! »

En cas de défaite à Blois et de victoire pour Nancy contre Saint-Quentin, Saint-Chamond n'aurait plus qu'une victoire d'avance sur Nancy (qui a battu le SCBVG de 6 points à l'aller). La rencontre de vendredi prochain à la Halle Bouloche représenterait en quelque sorte une deuxième "finale" pour Saint-Chamond, après son succès de début avril à Chalon-sur-Saône.