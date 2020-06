Jonathan Kazadi prolonge à Lille

PRO B

Crédit photo : Christophe Delrue

Le meneur/arrière Jonathan Kazadi (1,95 m, 29 ans) reste à Lille en Pro B.

Lancé à 17 ans sur les parquets professionnels par son club formateur du Fribourg Olympic en Suisse, il y a passé 9 saisons avant de rejoindre Orléans en Pro A en 2016 pour connaître sa première expérience à l'étranger. En 21 matchs, il valait 7 points, 3,2 rebonds et 2,3 passes décisives pour 8,5 d'évaluation mais il a connu diverses blessures (13 matchs manqués) et son équipe a été reléguée. Après un retour de quelques mois en Suisse, au BBC Monthey, il s'est cette fois engagé en janvier 2018 à Aix-Maurienne en Pro B où il a tourné à 8,3 points, 2,6 rebonds et 2,1 passes décisives pour 9,4 d'évaluation en 16 matchs.

En 2018/19, il a cette fois partagé sa saison entre l'Espagne et Valladolid et la Suisse et les Lions de Genève. L'été dernier, il a signé à Lille cette saison et y a réalisé un très bel exercice (12,3 points, 4,4 rebonds et 2,6 passes pour 12,8 d'évaluation). Le double champion de Suisse (2008 et 2016) reste donc au LMB jusqu'en juin 2020.

Après les prolongations de Luc Loubaki, Thomas Hieu-Courtois, Louis Rucklin et les signatures de Lorenzo Thirouard-Samson, Marshall Moses et Raijon Kelly avec Nicolas Taccoen et Jean-Victor Traoré toujours sous-contrat, Lille semble bâtir une équipe compétitive.