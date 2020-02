Jordan Aboudou passe à Vichy-Clermont

Après son départ du SLUC Nancy, il y a deux semaines, Jordan Aboudou (1,96 m, 29 ans) rejoint un autre club de Pro B. Le poste 4/3 vient de s'engager pour la Jeanne d'Arc Vichy Clermont Métropole jusqu'à la fin de la saison 2019/20.

Depuis deux ans, l'ancien pensionnaire du centre de formation de l'Elan Chalon s'installe en Pro B. Vainqueur des playoffs d'accession en 2018 avec Fos Provence, il est revenu dans la division cette saison à Nancy. Il y a joué 18 matchs, pour 6,8 points à 46,7% de réussite aux tirs, 4,6 rebonds et 2,3 fautes provoquées pour 6,8 d'évaluation en 19 minutes.

"Afin de renforcer l'équipe à l'entame de la dernière ligne droite de la saison, et avec un championnat de plus en plus concurrentiel, nous avons décidé avec les dirigeants de renforcer l'équipe avec la venue d'un 11e joueur professionnel en la personne de Jordan Aboudou, a expliqué l'entraîneur Guillaume Vizade. Joueur polyvalent ayant évolué essentiellement dans sa carrière au poste 3/4, il viendra apporter sa densité physique, sa détermination, et sa capacité à provoquer à percuter balle en main. Il possède un profil athlétique qui nous a fait défaut à plusieurs reprises cette saison. Impactant avec Chalon sur Saône, Fos sur mer et plus récemment avec Nancy, nous sommes heureux de l'accueillir à la JAVCM."