Jordan Aboudou rempile deux ans à Vichy-Clermont

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Débarqué à la fin du mois de février après une moitié de saison à Nancy, Jordan Aboudou (1,96m, 29 ans) devrait prolonger son bail avec la JA Vichy-Clermont. Selon nos informations, le poste 4/3 formé à l’Elan Chalon devrait même voir son contrat renouvelé pour les deux saisons à venir. À Nancy, où il a disputé 18 matchs, le natif de Colombes affichait 6,8 points à 46,7% de réussite aux tirs, 4,6 rebonds et 2,4 fautes provoquées pour 6,8 d’évaluation en 19 minutes de jeu. Auteur de deux rencontres avec les Métropolitains avant l’arrêt du championnat, il a profité du rôle plus important qui lui a été confié pour inscrire 10 et 15 points, pour une moyenne de 14 d’évaluation.

Joueur puissant, il continuera d’apporter toute son expérience à Vichy-Clermont dans les mois à venir, lui qui évoluait à Chalon-sur-Saône lors du triplé historique Championnat de France, Semaine des As et Coupe de France de l’Elan en 2012. À noter que Jordan Aboudou a également connu l’accession en Jeep ELITE avec Fos Provence en 2018, lors de sa première saison en Pro B.