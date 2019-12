Josep Franch (Gries) après la victoire dans le derby : "Nous avons montré du caractère"

PRO B

Crédit photo : Florian Fischer

Pour la dernière journée avant la trêve hivernale, Gries-Oberhoffen a dominé Souffelwersheim dans les grandes largeurs. Un succès 98 à 69 qui confirme les bonnes intentions griesoises vues face à Lille déjà quelques jours plus tôt. Pour le BCS, c’est une troisième défaite consécutive qui n’entache pourtant pas le très bon début de saison (8 victoires - 5 défaites).

Le meneur du BCGO Josep Franch (16 points et 9 passes décisives vendredi soir) voyait en cette victoire le caractère de son équipe.

« Nous avons montré du caractère ce soir. Nous étions avant ces deux matchs (Lille puis Souffel’) sur trois défaites consécutives. Nous avons changé notre mentalité et cela a payé. Maintenant, il va falloir confirmer tout cela en gagnant enfin à l’extérieur ».

Malgré l’enjeu lié au derby, ce match était préparé comme tous les autres : « Pour nous joueurs, chaque match est important. Mais on a senti que pour les gens présents dans la salle, cette rencontre comptait peut-être plus que les autres. Ils nous ont poussé dès le début du match et ce soutien nous aide beaucoup ».

Son coach Ludovic Pouillart estime lui aussi son équipe en progression.

« Les automatismes se mettent en place et notre défense commence à se poser. Sur les dernières semaines, nous avons testé différents schémas défensifs pour voir lequel pouvait le mieux correspondre aux caractéristiques de nos joueurs », avant de poursuivre sur l’état d’esprit de son équipe : « Celui-ci est très bon. Je prends un réel plaisir à travailler avec mes joueurs car ils ne comptent pas leurs efforts à l’entraînement. On travaille très bien et la victoire de ce soir est le fruit de cette progression ».

Pourtant, l’effectif du BCGO n’est pas encore au complet.

« Ce soir, il nous manquait à nouveau Saul Blanco (13,2 points de moyenne depuis le début de la saison). Il s’est fait opérer au genou et restera ici, à Gries, durant la trêve. J’espère que nous pourrons le récupérer pour la reprise au mois de janvier ».

A Souffel’, les mines étaient plus fermées avec la ferme impression d’être passé complètement au travers du match pour le jeune intérieur, Vincent Vent (13 points, 5 rebonds) :

« Nous sommes passés à côté dans tous les domaines du jeu. Jamais nous n’avons su réagir et se mettre au niveau de Gries en termes d’intensité ou d’engagement. Pourtant, ce match était important pour nous, peut-être même plus que celui de Blois lundi. Ce soir, c’était notre pire performance collective de la saison ».

Même constat pour son coach, Stéphane Eberlin.