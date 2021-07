Josh Ajayi passe de Nantes à Nancy

Après l'arrivée de Stéphane Gombauld, le SLUC Nancy a officialisé l'arrivée d'un autre intérieur : Josh Ajayi (2,01 m, 24 ans). L'annonce a été faite ce jeudi 8 juillet sur le site du club lorrain. Arrivé en France l'année dernière, à Nantes, l'Américano-nigérian a signé une belle saison avec l'Hermine, tournant à 10,8 points à 56,6% de réussite aux tirs et 4,4 rebonds en 21 minutes de jeu. Son profil d'intérieur mobile, bon shooteur et honnête défenseur a attiré les recuteurs du SLUC, dont Laurent Eisenbach, membre du directoire.

''Josh est un intérieur de petite taille très mobile et tonique. Il est capable d’évoluer sur les postes 4 et 5. Malgré son jeune âge, il dispose déjà d’un jeu complet en attaque, et c’est également un défenseur solide. Après une très bonne saison de rookie, il pourrait devenir un joueur dominant du championnat. ''