Jules Rambaut (Quimper) : "Si je peux prolonger, ce serait super"

Jules Rambaut (2,03 m, 23 ans) devrait prolonger avec Quimper la saison prochaine en Pro B. Arrivé l'été dernier des JSA Bordeaux en NM1, le jeune intérieur rémois s'est acclimaté à la Pro B. Chez les cinquièmes du championnat, Rambaut affichait des moyennes de 5,8 points à 46,7% de réussite aux tirs, 2,5 rebonds et 1,1 passe décisive pour une évaluation de 6,4 en 16 minutes de jeu. Il s'est exprimé sur sa saison pour le site du Télégramme.

"J'ai fait mieux que ce à quoi je m'attendais. Je ne vais pas dire que je suis très satisfait car on peut toujours faire mieux. Mais j'ai été heureux toute l'année, bien dans mon basket. Je me suis remis en question après ma saison à Bordeaux où j'étais descendu pour faire des stats et me montrer. Quand je suis arrivé à Quimper pour me relancer, c'était l'inverse. Je ne voulais plus me focaliser sur mes performances, mais sur le fait de retrouver du plaisir et des sensations dans le jeu. Et de cette manière, j'ai montré que j'étais capable d'aider une équipe de haut de tableau à gagner des matchs et c'est super positif."