Julien Espinosa deux ans de plus à l'Alliance Sport Alsace

PRO B

Crédit photo : Myriam Vogel

Arrivé en cours de saison à l'Alliance Sport Alsace (ASA) dans le but de maintenir le club de Gries-Souffelweyersheim, l'entraîneur Julien Espinosa (38 ans) a réussi sa mission et même amené la nouvelle entité en playoffs en finissant à la neuvième place de la saison régulière (16 victoires et 18 défaites). Sans surprise, les dirigeants de l'ASA ont décidé de prolonger le technicien azuréen, désormais sous contrat jusqu'en 2024. Après ses expériences à Antibes et à Chalon-sur-Saône, il va donc va pouvoir s'inscrire dans la durée dans le Bas-Rhin.