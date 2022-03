Julien Espinosa justifie sa signature à Gries-Souffel : "Ce n'est pas partout que l'on trouve des clubs qui vont vers un intérêt global"

PRO B

Crédit photo : Alliance Sport Alsace

Nommé coach de Gries-Souffel pour prendre la suite de Stéphane Éberlin, Julien Espinosa affiche ses ambitions de maintenir le club en Pro B, grâce à ses expériences précédentes. "Il y avait des ambitions affichées à la création de l'Alliance. Ce n'est pas partout que l'on trouve des clubs qui vont vers un intérêt global, collectif". Fort de plusieurs expériences avec les Sharks d'Antibes (deux montées en première division) et avec l'Élan Chalon (soldée par une relégation) Julien Espinosa veut relancer la machine, en apportant une mentalité composée d'efforts, de sens du détail et d'une "responsabilité défensive et un partage du ballon essentiel dans le développement de l'attaque de cette équipe".

"Se dire qu'on va mettre en comme nos statuts, nos savoir-faire, notre identité, j'ai trouvé ça très ambitieux. Ce n'est pas partout qu'on a ces clubs là qui ont cette capacité de voir au-delà de leur intêret personnel. Les discussions que j'ai eu avec Thomas Lotz (manager général du club, NDLR) m'ont rassuré, m'ont motivé pour venir prêter main forte".

Alors que l'ASA est englué dans la zone rouge, son premier match sera déjà crucial vendredi avec la réception de Rouen, lanterne rouge du championnat. Avec un bilan de 6 victoires et 13 défaites, les Alsaciens comptent deux revers de plus que leurs concurrents directs au maintien. Toutefois, la mission sauvetage du club pour la première saison post-fusion est enclenchée et Julien Espinosa croit aux qualités de son effectif.Il n'y a pas de fatalité. On peut redevenir une équipe qui prend plaisir à jouer, à gagner, à être une équipe de compétiteurs qui se fait confiance. Les joueurs n'abandonneront pas, on s'est parlé, on va arriver à trouver les solutions. On a des hommes qui ont l'expérience des maintiens, moi-même, j'en ai joué avec Antibes en Jeep ÉLITE".