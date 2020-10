Julien Mahé (Saint-Quentin) après la défaite contre Antibes : "On est venu faire un match amical"

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

"Félicitations à Antibes. Ils ont été cherchés la victoire. Nous, on repart avec des regrets, on est venu faire un match amical." C'est sur ces mots et avec la mine déconfite que Julien Mahé, entraîneur de Saint-Quentin, a expliqué la défaite de son équipe au terme de la rencontre :

"En première mi-temps, on prend 42 tirs. On est en réussite et on croit que ça va marcher. Mais on n'a aucune constance défensive et on craque. Au début du troisième quart-temps, on est lamentable. On peut s'en vouloir. Les fautes sont liées à des coups de sifflet ou non, je laisse à l’appréciation des arbitres. Par contre, les ballons qui traînent, on ne plonge pas, les rebonds, on n'y va pas… On n'a pas bien contrôlé le rebond et ça nous a amené des problèmes."

Auteurs d'un 29 sur 78 aux tirs, les Saint-Quentinois ont connu une véritable panne en seconde période. Un constat inévitablement dressé par Julien Mahé :

"Ce soir, on prend 78 tirs, c’est se mettre dans une position de gagner. Mais on n'a pas de réussite. Même le public est surpris qu'on rate certains tirs. Ce n'est pas normal mais c’est récurrent notre maladresse. Ce qui s’est produit à Fos s’est reproduit ce soir. Je suis indulgent, on peut louper des tirs mais quand on est tout seul, on se doit de toucher le cercle. On n'a pas mis de rythme et je pense qu'Antibes était friable sur leur retour défensif. La première mi-temps, il n'y a rien à dire car on est portés par Benoît. Mais en deuxième mi-temps, ce n’était pas la même chose et Antibes s’est bien adapté. Nous savons qu’ils ont un joueur de haut niveau capable de provoquer des fautes, discutables parfois mais bon… Dans un match qui se joue à quatre points, je pense qu’on peut nourrir quelques regrets."

Les manques d'adresse et d'agressivité sont les deux principaux points, également soulignés par Benoît Gillet, que Julien Mahé et ses troupes vont donc devoir arranger en vu du prochain match, à domicile face à Rouen, le 30 octobre prochain.